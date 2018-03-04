Деревянченко остановил Джонсона и бросил вызов а-Чарло, Головкину и Альваресу

Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Топовый украинский средневес (до 72,6 кг) Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил джорнимена Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО) из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер−Ортис. В поединке не было зафиксировано нокаутов или нокдаунов, но после 6-го раунда одностороннего избиения американец принял решение не выходить на 7-й раунд. Украинец контролировал ход боя с первой по последнюю секунду, запутав опытного джорнимена в непрекращающихся переводах атак с головы на корпус и обратно. После победы украинец заявил, что готов ко встрече с лучшими средневесами мира: «Я готов ко встрече с Головкиным, Альваресом или даже (Жермалом) Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул. Отдам всё ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя». Напомним, в августе 2017-го в поединке с Туреано Джонсоном (20-2, 14 КО) из Багамских Островов украинец завоевал статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF, одержав досрочную победу.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Деревянченко-Джонсон (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.