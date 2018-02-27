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Оскар Вальдес: Грядёт война со Скоттом Куиггом
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Оскар Вальдес: Грядёт война со Скоттом Куиггом 

Vringe.com 27 февраля 2018
Мексиканский чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе Оскар Вальдес (23-0, 19 КО) пообещал устроить войну с британским экс-чемпионом категорией ниже Скоттом Куиггом (34-1-2, 25 КО), которую он намерен завершить в свою пользу в том числе и благодаря опыту предыдущих успешных защит.
Поединок Вальдес-Куигг состоится 10 марта в Карсоне (США).
«Мы более чем готовы устроить войну и любой ценой защитить титул 10 марта, — цитирует Вальдеса BoxingScene. — Мы очень хорошо знаем Куигга, как и то, что его стиль в сочетании с моим — гарантия того, что грядёт буря, которую по достоинству оценят зрители».
«Это будет моя четвёртая титульная защита, и я многое вынес из минувших сражений с такими воинами, как Мигель Марриага и Дженезис Серваниа. Сейчас меня ждёт ещё более серьёзный и сложный бой с Куиггом, и мы готовы ко всему. Этот титул останется в Мексике», — успокоил своих болельщиков Оскар.
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