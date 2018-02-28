Легендарный Хаглер: Джошуа — это суперзвезда и будущее

Вслед за Оскаром Де Ла Хойей щедрыми комплиментами в адрес британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) отметился и легендарный американский средневес Марвин Хаглер , назвав нынешнего обладателя чемпионских титулов WBA и IBF будущим королевского дивизиона.

«Я думаю, что Энтони ждёт прекрасное будущее, если только его не будут вести слишком быстро. Это единственная проблема, — уверен Хаглер. — Сейчас я вижу в нём новую суперзвезду бокса, у которой полно возможностей, которые принесут много денег».

«Я встретился с ним в прошлом году и сразу понял, что он просто замечательный малый. А его бой с Кличко… Чёрт, я не хотел, чтобы кто-то там вообще проигрывал, потому что мне нравится Кличко. Но Энтони — это будущее», — подытожил Марвин.

Напомним, что 31 марта в Кардиффе (Уэльс) Джошуа проведёт объединительный поединок с чемпионом WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером

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