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Легендарный Хаглер: Джошуа — это суперзвезда и будущее
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Легендарный Хаглер: Джошуа — это суперзвезда и будущее 

Vringe.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Вслед за Оскаром Де Ла Хойей щедрыми комплиментами в адрес британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) отметился и легендарный американский средневес Марвин Хаглер, назвав нынешнего обладателя чемпионских титулов WBA и IBF будущим королевского дивизиона.
«Я думаю, что Энтони ждёт прекрасное будущее, если только его не будут вести слишком быстро. Это единственная проблема, — уверен Хаглер. — Сейчас я вижу в нём новую суперзвезду бокса, у которой полно возможностей, которые принесут много денег».
«Я встретился с ним в прошлом году и сразу понял, что он просто замечательный малый. А его бой с Кличко… Чёрт, я не хотел, чтобы кто-то там вообще проигрывал, потому что мне нравится Кличко. Но Энтони — это будущее», — подытожил Марвин.
Напомним, что 31 марта в Кардиффе (Уэльс) Джошуа проведёт объединительный поединок с чемпионом WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером.
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