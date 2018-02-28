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Кто победит в мае — Головкин или Канело: мнение Серхио Мартинеса
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Кто победит в мае — Головкин или Канело: мнение Серхио Мартинеса 

Vringe.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Через два с небольшим месяца в Лас-Вегасе (США) состоится мегафайт — ответный бой между топ-средневесами Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Прошлой осенью они разошлись спорной ничьей. Аргентинский экс-чемпион и некогда звёздный игровик Серхио Мартинес считает, что новое противостояние будет по стать первоначальному.
«Лас-Вегас — место для мегафайтов. Я романтик и мне нравится Madison Square Garden, но этому бою самое место в Вегасе, — рассказал Серхио World Boxing News. — Бой в сентябре, как по мне, явно выиграл Головкин. Хочу сказать, что Канело отработал очень хорошо, показал умный бокс и классные защитные навыки, но этом было недостаточно для победы».
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Мартинес не ожидает чего-то кардинального иного в ответном поединке.
«Думаю, реванш и его результат будут очень похожи на первый бой. Думаю, GGG победит по очкам. Вот я бы обоих побил за один вечер, — с улыбкой пошутил он и продолжил уже серьёзно: — Нет, не желаю быть классическим экс-чемпионом, который задвигает о «старых добрых деньках». Оба они крутые бойцы. Уважаю обоих. Да, мой стиль левши многим доставлял проблем, но когда я был на пике формы, они оба ещё были развивающимися атлетами. Я же искал возможность подраться с именитыми ребятами — Мэйуэзером, Пакьяо, Чавесом или Котто».
«Сейчас их время. Они звёзды и я желаю им удачи в реваше», — подытожил Серхио.
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