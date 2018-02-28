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У меня немало мастерства, просто я его ещё не особо показывал — Паркер
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У меня немало мастерства, просто я его ещё не особо показывал — Паркер 

Vringe.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Бесстрастные букмекеры и эксперты считают, что у чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера (24-0, 18 КО) немного шансов на успех в бою 31 марта против фаворита — чемпиона IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). Сам андердог расслабленно посмеивается с прогнозов и утверждает, что в последний день марта удивит едва ли не всех.
«Я могу перебоксировать Джошуа. Думаю, у меня для этого достаточно мастерства. Но я пока его особо не показывал», — уверяет хитрый новозеландец.
«Я также могу нокаутировать Джошуа, — сказал он в эфире Sky Sports. — Жуть просто, не могу описать словами, как же я жду выхода на ринг. Многие говорят, что это будет грандиозное шоу, что Паркер перенервничает и будет напуган. Я же вижу всё по-другому. Рассматриваю этот день, как шанс выжать максимум из возможности».
Читайте также: Общий соперник Джошуа и Паркера дал прогноз на их бой  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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