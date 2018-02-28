Канело не собирается в октагон: бокс — мой спорт, я его уважаю и люблю

В отличие от бывшего лидера pound-for-pound Флойда Мэйуэзера, популярный мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) уважает бокс, и потому его никогда и ни за что не увидят брыкающимся в октагоне по правилам ММА. Такое вывод можно сделать из ответом Канело на вопросы TMZ Sports о нынешней тенденции рассуждать о потенциальных боях ММАашников и боксёров.

«Я бокс уважаю. Это мой спорт. Это то, что я люблю. Мы, боксёры, никогда не будем настолько знать любой другой вид спорта», — вывел мысль мексиканец.

Мэйуэзер уже некоторое время косвенно намекает, что может ради неподъёмных барышей попробовать провести матч-реванш с Конором Макгрегором , но не в ринге, а в октагоне.

«Ну, насчёт этого парня никогда не знаешь… Знаете что? Что он там делает, меня не интересует», — как-то быстро и скомкано ответил Канело таблоиду на соответствующий вопрос.

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