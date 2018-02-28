Стали известны цифры телерейтинга шоу SuperFly2

На прошлых выходных в Инглвуде (штат Калифорния, США) прошёл вечер бокса SuperFly2, транслируемый на территории США кабельным телеканалом НВО.

Согласно данным, предоставленным компанией Nielsen Media Research, шоу собрало 639 тысяч телезрителей, а пиковая нагрузка составила 753 тысячи.

В рамках шоу чемпион WBC в весе до 52,2 кг Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) перебоксировал обязательного претендента мексиканца Хуана Франсиско Эстраду (36-3, 25 КО).

Филиппинец Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) успешно прошёл дебютную защиту титула IBF в весе до 50,8 кг, досрочно управившись с бывшим чемпионом Хуаном Карлосом Ревеко (39-3, 19 КО) из Аргентины.

А бывший чемпион мира в весе до 52,2 кг Карлос Куадрас (36-3-1, 27 КО) потерпел неожиданное поражение от рук Макуильямса Арройо (17-3, 14 КО) из Пуэрто-Рико.

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Отметим, дебютный турнир SuperFly, состоявшийся в сентябре 2017-го года, собрал 796 тысяч телезрителей, а пиковая нагрузка составила 835 тысяч. В главном событии Рунгвисаи нокаутировал никарагуанца Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО).

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