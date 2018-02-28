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Стали известны цифры телерейтинга шоу SuperFly2
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Стали известны цифры телерейтинга шоу SuperFly2 

Vringe.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
На прошлых выходных в Инглвуде (штат Калифорния, США) прошёл вечер бокса SuperFly2, транслируемый на территории США кабельным телеканалом НВО.
Согласно данным, предоставленным компанией Nielsen Media Research, шоу собрало 639 тысяч телезрителей, а пиковая нагрузка составила 753 тысячи.
В рамках шоу чемпион WBC в весе до 52,2 кг Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) перебоксировал обязательного претендента мексиканца Хуана Франсиско Эстраду (36-3, 25 КО).
Филиппинец Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) успешно прошёл дебютную защиту титула IBF в весе до 50,8 кг, досрочно управившись с бывшим чемпионом Хуаном Карлосом Ревеко (39-3, 19 КО) из Аргентины.
А бывший чемпион мира в весе до 52,2 кг Карлос Куадрас (36-3-1, 27 КО) потерпел неожиданное поражение от рук Макуильямса Арройо (17-3, 14 КО) из Пуэрто-Рико.
Читайте также: Донни Ньетес: Хочу бои со Срисакетом Сор Рунгвисаи и Романом Гонсалесом
Отметим, дебютный турнир SuperFly, состоявшийся в сентябре 2017-го года, собрал 796 тысяч телезрителей, а пиковая нагрузка составила 835 тысяч. В главном событии Рунгвисаи нокаутировал никарагуанца Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО).
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