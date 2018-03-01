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Зафар Парпиев выйдет в ринг 2 марта в Макао
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Зафар Парпиев выйдет в ринг 2 марта в Макао 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Фото: ЕАН
Боксёр промоутерской компании RCC Boxing Promotions Зафар Парпиев (3-0) выйдет в ринг в Макао (Китай) 2 марта. Соперником 29-летнего россиянина по десятираундовому поединку в рамках легчайшего веса (до 53,5 кг) станет 25-летний китаец Юн Жао (6-2-1, 5 КО).
Этот бой является финалом международного турнира IBF Silk Road Championship Tournament. Победитель поединка получит титул чемпиона IBF B&R Region. Сегодня оба боксёра прошли процедуру взвешивания и показали одинаковый вес: 53,1 кг.
Соперник россиянина, Юн Жао, дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В сентябре прошлого года он претендовал на пояс WBO China Zone в первом легчайшем весе (до 52,2 кг) но проиграл по очкам. В октябре Жао в полуфинале турнира IBF Silk Road Championship Tournament выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у тайца Пичеда Чианавы.
Зафар Парпиев начал свою карьеру в профессионалах в июле прошлого года. В октябре в полуфинале турнира IBF Silk Road Championship Tournament Зафар победил по очкам филиппинца Мельмарка Дигноса и впервые в карьере отбоксировал десять раундов.
Напомним, что пояс IBF B&R Region был учрежден Международной Федерацией бокса (IBF) в 2017 году, по инициативе азиатских промоутеров, а побороться за него могут представители 70 стран Азии, Европы и Африки. Чемпионы IBF по этой версии получат шансы продвинуться в мировом боксерском рейтинге.
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