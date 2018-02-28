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Даниэль Роман отстоял титул в Японии, побив местного Мацумото
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Даниэль Роман отстоял титул в Японии, побив местного Мацумото 

Vringe.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Токио, Япония. Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) американец Даниэль Роман (24-2-1, 9 КО) успешно отстоял титул, выиграв гостевую защиту у японского претендета Рё Мацумото (21-2, 19 КО) по итогам упорного, как передают японские обозреватели, 12-раундового противостояния.
Победу Роману принесли более эффективные комбинации в голову и туловище, а также лучшая по сравнению с соперником защита. Как результат: 118-110, 119-109 и 119-109 в пользу действующего чемпиона, отстоявшего титул впервые.
Ожидается, что следующий поединок Мигель проведёт против мексиканца Мойсеса Флореса.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Роман-Мацумото (появится позже)
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