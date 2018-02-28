В Севастопольской мотострелковой бригаде прошёл Кубок Федерации профбоя России по армейскому рукопашному бою

Военнослужащие Западного военного округа оказали помощь в организации турнира, судействе, провели показательные выступления для детей-участников соревнований.

На базе Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, состоялся Открытый кубок Федерации профбоя России по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие дети до 12 лет.

В парных поединках участвовали мальчики и девочки различных возрастов и весовых категорий. Победителям были вручены кубки и переходящее знамя Федерации профбоя России. Военнослужащие ЗВО оказали помощь в организации турнира, судействе, провели показательные выступления для детей.

Общероссийская общественная организация «Федерация профессионального рукопашного боя» объединяет профессионалов — приверженцев различных стилей и направлений боевых искусств, развивает различные виды рукопашного боя, в том числе армейский, развивает самозащиту и соревновательное единоборство.