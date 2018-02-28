Мадияр Жанузак победил в Макао и стал чемпионом IBF B&R Region

Сегодня в Макао (Китай) боксер промоутерской компании RCC Boxing Promotions, Мадияр Жанузак победил в финале международного турнира IBF Silk Road Championship Tournament. Соперником 22-летнего казахстанца по десятираундовому поединку в рамках наилегчайшего веса (до 50,8 кг) стал 23-летний филиппинец Джон Марк Алиман. Бой прошел всю запланированную дистанцию и закончился уверенной победой Жанузака единогласным решением судей. Мадияр, чей послужной список теперь составляет 4-0, 1 КО, cтал обладателем титула IBF B&R Region, который был учрежден Международной Федерацией бокса (IBF) в 2017 году.