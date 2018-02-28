Усик: Гассиев — скромный человек и хороший боксер

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик высказал свое мнение о чемпионе мира по версиям IBF WBA Мурате Гассиеве

«Я смотрел его поединок с Дортикосом, наблюдал за ним, потом вышел в ринг, face to face… Это молодой воин, который тренируется, пашет, идет к своей цели, и очень скромный. Если по человеческим качествам брать, то это очень хороший человек», — сказал Усик в интервью сайту «Обозреватель».

«А как боксер? И боксер он хороший. Посмотрите, какие бои он провел. Два поединка в WBSS. Это сильный парень», — сказал украинец.

Также Усик отметил, что Гассиев не удивил его в поединке против Дортикоса: «Он боксер из постсоветского пространства. И школа у нас у всех одна, она похожая. Поэтому Мурат меня ничем не удивил. Он провел поединок так, как и должен был».

«Мне показалось, что когда Мурат ударил Дортикоса, то как-то расстроился по-человечески, что бой закончился именно так, нокаутом. Он и так его нормально потрепал. Поэтому как-то выглядел с расстроенными чувствами. Но это бокс», — добавил Усик.

Усик: Бой с Гассиевым не будет политикой

Напомним, Усик и Гассиев встретятся в финале World Boxing Super Series. Поединок должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.