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Усик: Гассиев — скромный человек и хороший боксер
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Усик: Гассиев — скромный человек и хороший боксер 

LiveSport.Ru 28 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик высказал свое мнение о чемпионе мира по версиям IBF WBA Мурате Гассиеве.
«Я смотрел его поединок с Дортикосом, наблюдал за ним, потом вышел в ринг, face to face… Это молодой воин, который тренируется, пашет, идет к своей цели, и очень скромный. Если по человеческим качествам брать, то это очень хороший человек», — сказал Усик в интервью сайту «Обозреватель».
«А как боксер? И боксер он хороший. Посмотрите, какие бои он провел. Два поединка в WBSS. Это сильный парень», — сказал украинец.
Также Усик отметил, что Гассиев не удивил его в поединке против Дортикоса: «Он боксер из постсоветского пространства. И школа у нас у всех одна, она похожая. Поэтому Мурат меня ничем не удивил. Он провел поединок так, как и должен был».
«Мне показалось, что когда Мурат ударил Дортикоса, то как-то расстроился по-человечески, что бой закончился именно так, нокаутом. Он и так его нормально потрепал. Поэтому как-то выглядел с расстроенными чувствами. Но это бокс», — добавил Усик.
Усик: Бой с Гассиевым не будет политикой
Напомним, Усик и Гассиев встретятся в финале World Boxing Super Series. Поединок должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.
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