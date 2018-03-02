Энтони Джошуа считает, что бой с Уайлдером будет легче, чем с Паркером

Обладатель титулов IBF, WBA и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) считает, что в конце этого месяца в ринге с чемпионом WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО) ему будет труднее, чем в потенциальном мегафайте против американского владельца пояса WBC Дионтэя Уайлдера (39-0, 38 КО).

«Ребята, я сегодня с утра разговаривал с Энтони, он реально хочет бой с Уайлдером, — рассказал в эфире Sky Sports промоутер британца Эдди Херн . — Он считает, что такой поединок будет для него проще, чем предстоящая встреча с Паркером».

По словам функционера, если 31 марта в Кардиффе (Уэльс) британец победит Паркера, то Дионтэй «может приехать, мы сядем, всё обсудим, и организуем им бой».

«С нашей стороны вообще никаких проблем с этим», — заявил Херн.

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