Стало известно, с кем должен драться украинский чемпион мира Далакян

Новоявленный украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (16-0, 11 КО), который на минувших выходных в США уверенно перебоксировал именитого ветерана Брайана Вилорию, первую защиту звания должен провести против тайского претендента Йодмонгкола Вор Саенгтепа (49-3, 34 КО), ныне известного как Сиричаи Тайен.

Рейтинговый комитет Всемирной боксёрской ассоциации постановил, что стороны должны начать переговоры насчёт организации такого поединка.

Согласно своду правил WBA, боксёр, завоевавший пояс в бою за вакантное место чемпиона, обязан провести защиту в трёхмесячный срок.

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Вор Саенгтеп — типичный тайский «мешкобоев», который, несмотря на длинный послужной список с никому ни о чём не говорящими именами, занимает сейчас 3-ю строку рейтинга Ассоциации.

Это 27-летний правша, который в 2013—2014 годах недолго подержался за «временную» версию упомянутого выше титула, но вскоре был досрочно бит Хуаном Карлосом Ревеко в бою за полновесный пояс (ТКО 5).

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