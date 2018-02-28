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Стало известно, с кем должен драться украинский чемпион мира Далакян
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Стало известно, с кем должен драться украинский чемпион мира Далакян 

Vringe.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Новоявленный украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (16-0, 11 КО), который на минувших выходных в США уверенно перебоксировал именитого ветерана Брайана Вилорию, первую защиту звания должен провести против тайского претендента Йодмонгкола Вор Саенгтепа (49-3, 34 КО), ныне известного как Сиричаи Тайен.
Рейтинговый комитет Всемирной боксёрской ассоциации постановил, что стороны должны начать переговоры насчёт организации такого поединка.
Согласно своду правил WBA, боксёр, завоевавший пояс в бою за вакантное место чемпиона, обязан провести защиту в трёхмесячный срок.
From Ukraine: новый чемпион! — о том, как Далакян вошёл в историю спорта Украины
Вор Саенгтеп — типичный тайский «мешкобоев», который, несмотря на длинный послужной список с никому ни о чём не говорящими именами, занимает сейчас 3-ю строку рейтинга Ассоциации.
Это 27-летний правша, который в 2013—2014 годах недолго подержался за «временную» версию упомянутого выше титула, но вскоре был досрочно бит Хуаном Карлосом Ревеко в бою за полновесный пояс (ТКО 5).
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