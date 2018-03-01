Промоутер Ковалева: «Сергей готов драться с Биволом в любое время»

— Я думаю, что Биволу нужно некоторое время для развития, — цитирует BoxingScene Дуву. — У него есть титул чемпиона мира, но Баррера — первое серьезное испытание на его пути.

Биволу впереди предстоит много работы. Когда он соберет вокруг себя большую аудиторию, которая оправдает бой с финансовой составляющей, то мы проведем этот поединок против Ковалева. Сергей готов драться с Дмитрием в любое время.