Промоутер Ковалева: «Сергей готов драться с Биволом в любое время» 

Кэти Дува, промоутер российских боксеров Дмитрия Бивола и Сергея Ковалева, отметила, что кубинец Салливан Баррера — первое серьезное испытание на пути Биваола. Дува также добавила, что Ковалев готов драться с Биволом в любое время.
— Я думаю, что Биволу нужно некоторое время для развития, — цитирует BoxingScene Дуву. — У него есть титул чемпиона мира, но Баррера — первое серьезное испытание на его пути.
Биволу впереди предстоит много работы. Когда он соберет вокруг себя большую аудиторию, которая оправдает бой с финансовой составляющей, то мы проведем этот поединок против Ковалева. Сергей готов драться с Дмитрием в любое время.
Напомним, что Ковалев и Бивол будут проведут свои бои 3 марта в Нью-Йорке. Соперником первого станет россиянин Игорь Михалкин, второго — Баррера.