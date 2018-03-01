Бетербиеву сватают для дебютной защиты титула небитого американца

Российский чемпион-нокаутёр, обладатель титула IBF в весе до 79,4 кг Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) дебютную защиту титула проведёт 19 апреля, а вероятным соперником россиянина станет грозный американский проспект Маркус Браун (21-0, 16 КО), сообщает BoxingScene со ссылкой на неназванный канадский ресурс.

Ранее мы сообщали о том, что россиянин подписал контракт с промоутерской компанией Боба Арума (Top Rank Promotions).

У Брауна — самое высокое рейтинговое место по версии IBF. Источник предполагает, что американца вскоре объявят обязательным претендентом Бетербиеву.

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Напомним, споры по досрочному расторжению контракта между Бетербиевым и промоутером Ивоном Мишелем (GYM Promotions) будут решаться в суде 14 мая.

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