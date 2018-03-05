Гассиев начнет подготовку к бою против Усика 5 марта

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Усик: думаю, что Лебедеву просто не нужно возвращаться и боксировать 

Чемпионат.com 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Чемпион мира по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик, победивший в полуфинальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе с Майрисом Бриедисом, прокомментировал возможность боя с чемпионом мира в отпуске в первом тяжёлом весе по версии WBA Денисом Лебедевым.
«Я думаю, что ему просто не нужно возвращаться и боксировать. Мне кажется, это всё разговоры. Конечно, если они хотят боксировать, то у них же в любом случае есть деньги? А нам деньги нужны. Но это всё просто разговоры. Я не думаю, что они могут обязать чемпиона выступать с ним. Пока не верю, что это реально», — сказал Усик в интервью «Обозревателю».
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