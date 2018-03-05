Гассиев начнет подготовку к бою против Усика 5 марта

Усик: думаю, что Лебедеву просто не нужно возвращаться и боксировать

Чемпион мира по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик , победивший в полуфинальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе с Майрисом Бриедисом, прокомментировал возможность боя с чемпионом мира в отпуске в первом тяжёлом весе по версии WBA Денисом Лебедевым

«Я думаю, что ему просто не нужно возвращаться и боксировать. Мне кажется, это всё разговоры. Конечно, если они хотят боксировать, то у них же в любом случае есть деньги? А нам деньги нужны. Но это всё просто разговоры. Я не думаю, что они могут обязать чемпиона выступать с ним. Пока не верю, что это реально», — сказал Усик в интервью «Обозревателю».