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Уайлдер: Ясное дело, что у меня навалом изъянов
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Уайлдер: Ясное дело, что у меня навалом изъянов 

Vringe.com 1 марта 2018
Фото: Vringe.com
Критики чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (39-0, 38 КО) частенько песочат его за неканоническую технику, разбалансированность и стиль «мельницы». Американец со всеми соглашается: да, мол, навалом изъянов, шила в мешке не утаить.
«Народ спрашивает, в чём мои слабости. Да в чём угодно, я же не считаю себя неуязвимым, хотя и говорю всегда с полной уверенностью в своих силах. Потому что реально верю в себя. Ясное дело, что у меня навалом изъянов. Но если механизм работает, зачем его чинить?», — недоумевает Уайлдер.
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При этом, пишет ESPN, Дионтэй опять напомнил, на что зрители любят смотреть его поединки.
«Я реально на вершине всего дивизиона, потому что никто так не валит пацанов, как я, — принялся за старую песню чемпион. — Причём я не делаю это какими-то левыми ТКО — я чётко КО-боец. Рефери мне не нужен, чтобы он определял, когда надо остановить бой. Когда я накидываю плюху и соперник падает, то сразу понятно, что это шоу Уайлдера: чувак или конвульсирует на канвасе, или сидит в прострации, или вообще выглядит уже холодным несколько секунд. Я такой».
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3 марта в пригороде Нью-Йорка (США) Уайлдер сразится с небитым кубинским ветераном Луисом Ортисом (28-0, 24 КО).
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