Диллиан Уайт: Видел, как Уайлдера наглухо вырубили в спарринге

Британский супертяж (свыше 90,7 кг) Диллиан Уайт (22-1, 16 КО) считает, что у кубинского панчера Луиса Ортиса (28-0, 24 КО) неплохие шансы нокаутировать американского чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (39-0, 38 КО) — 3 марта небитые супертяжи подерутся на бруклинской арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).

Согласно словам болтливого британца, Уайлдер плохо держит удар. Уайт утверждает, что видел собственными глазами, как чемпиона из США наглухо нокаутировали в спарринге: «Считаю, у Ортиса хорошие шансы, ведь Уайлдер абсолютно не держит удар. Сам видел, как Уайлдера наглухо вырубили в спарринге».

«Знаю, это — хэвивейт, большие парни, сильные удары. Многие легендарные бойцы падали в спаррингах. Но я не говорю о падении. Повторяю, Уайлдера наглухо вырубили в спарринге. Это — не какие-то там выдуманные истории», — цитирует словоохотливого экс-претендента местные собиратели сплетен из The Daily Mail.

«Должен бы получиться отличный поединок, если бы не две серьёзные проблемки. Первая — низкая активность Ортиса, на этом уровне такое непозволительно. Вторая проблемка в том, что Ортис древний, словно динозавр. Думаю, ему тыщу лет, не меньше. Он когда-то был панчером, он техничен, но те дни давно в прошлом», — завершил экспертный анализ британец.

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Напомним, Уайту также вскоре предстоит непростой бой — 24 марта в Лондоне (Великобритания) британец подерётся с небитым австралийским ветераном Лукасом Брауном (25-0, 22 КО).

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