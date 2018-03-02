Деонтей Уайлдер: Кинг-Конг знает, что происходит, когда он приезжает в Нью-Йорк

— Я докажу миру, что являюсь лучшим. Ведь поэтому я и дал эту возможность Ортису снова. Он говорит, что он настоящий «Кинг Конг», но «Кинг-Конг» знает, что происходит, когда он приезжает в Нью-Йорк.

Луису Ортису не нужно ничего говорить, чтобы мотивировать меня. У меня есть мой инстинкт убийцы. Независимо от того, что люди говорят или что собираются делать, я всегда выполняю то, что обещаю. Я лучший в мире. Я говорил это годами. Впереди у меня большой тест. Бой, который ждали фанаты. Я пройду этот тест, — заявил Уайлдер на пресс-конференции.

Поединок Уайлдер — Ортис состоится утром 4 марта по московскому времени.