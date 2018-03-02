Ещё
Деонтей Уайлдер: Кинг-Конг знает, что происходит, когда он приезжает в Нью-Йорк
Далее:
Читайте также:
Ещё

Деонтей Уайлдер: Кинг-Конг знает, что происходит, когда он приезжает в Нью-Йорк 

Советский спорт 2 марта 2018
— Я докажу миру, что являюсь лучшим. Ведь поэтому я и дал эту возможность Ортису снова. Он говорит, что он настоящий «Кинг Конг», но «Кинг-Конг» знает, что происходит, когда он приезжает в Нью-Йорк.
Луису Ортису не нужно ничего говорить, чтобы мотивировать меня. У меня есть мой инстинкт убийцы. Независимо от того, что люди говорят или что собираются делать, я всегда выполняю то, что обещаю. Я лучший в мире. Я говорил это годами. Впереди у меня большой тест. Бой, который ждали фанаты. Я пройду этот тест, — заявил Уайлдер на пресс-конференции.
Поединок Уайлдер — Ортис состоится утром 4 марта по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
СМИ: Дмитрий Чудинов избил свою жену Гассиев вылетел в США на подготовку к бою с Усиком Геннадий Головкин: Надеюсь, новые допинг-пробы Альвареса окажутся отрицательными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение