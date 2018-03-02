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Носивший Роналду на руках кикбоксер вернется на ринг
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Носивший Роналду на руках кикбоксер вернется на ринг 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: Фото: Ronen Zilberman / AP
Голландский кикбоксер Бадр Хари, известный дружбой с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, вернется на ринг. Спортсмен анонсировал свое участие в турнире Glory 51 на своей странице в Instagram.
«Для меня не существует границ», — написал Хари.
Его соперником станет 34-летний голландец Хесди Гергес. Поединок пройдет в Роттердаме и станет для Хари первым с 2016 года. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Рико Верхувену.
Зимой 2017 года Хари был приговорен к двум годам лишения свободы за разбой в 2012-м. Спортсмен провел за решеткой полгода, оставшуюся часть срока. Наибольшую известность Хари получил из-за дружбы с Роналду. Осенью 2015-го кикбоксер выложил в Instagram фотографию, на которой он держал португальца на руках. Снимок породил волну слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации футболиста «Реала».
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