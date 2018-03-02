Ещё
Майк Тайсон и Костя Цзю провели открытые тренировки в Екатеринбурге и Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майк Тайсон и Костя Цзю провели открытые тренировки в Екатеринбурге и Челябинске 

Чемпионат.com 2 марта 2018
В минувший уик-энд с аншлагом прошло четвертое международное бойцовское шоу, организованное промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен» при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В минувшую субботу Южный Урал превратился в столицу мирового бокса. А все потому, что специальными гостями боев в клетке стали сразу две легенды — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон, а также чемпион мира среди любителей и абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю.
Прославленные боксеры собрали более тысячи начинающих спортсменов и любителей единоборств на мастер-класс. Участники провели разминку под руководством Константина Цзю, а затем боксеры показали несколько профессиональных упражнений. По окончании мастер-класса всем участникам были выданы сертификаты о прохождении тренировки с легендами мирового бокса.
В Екатеринбурге легендарный боксер Майк Тайсон провел во Дворце игровых видов спорта открытую тренировку. Вместе с Тайсоном в качестве наставника выступил чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF, боксер из Свердловской области — Константин Цзю. Он, кстати, как и Майк Тайсон, входит в Международный зал боксерской славы. В активе Константина 31 победа в 34 поединках. Поучиться мастерству у прославленных боксеров пришли более полутора тысяч юных свердловчан.
Разминку начал Костя Цзю. Как опытные, так и начинающие боксеры беспрекословно выполняли требования наставника. Тренировка длилась около часа. В конце ее «Железный» Майк обратился к собравшимся: «Очень отрадно, что столько малышей в зале занимаются боксом. Я был таким же, как и вы маленьким, и старался изо всех сил, чтобы стать лучшим. И стал. Вот и вы будьте такими же».
Чемпионат.com: последние новости
Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям Уайлдер: те, кто принимает допинг, должны отправляться в тюрьму Вальдес победил Куигга, сохранив титул по версии WBO
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение