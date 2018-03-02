Майк Тайсон и Костя Цзю провели открытые тренировки в Екатеринбурге и Челябинске

В минувший уик-энд с аншлагом прошло четвертое международное бойцовское шоу, организованное промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен» при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского . В минувшую субботу Южный Урал превратился в столицу мирового бокса. А все потому, что специальными гостями боев в клетке стали сразу две легенды — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон , а также чемпион мира среди любителей и абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю

Прославленные боксеры собрали более тысячи начинающих спортсменов и любителей единоборств на мастер-класс. Участники провели разминку под руководством Константина Цзю, а затем боксеры показали несколько профессиональных упражнений. По окончании мастер-класса всем участникам были выданы сертификаты о прохождении тренировки с легендами мирового бокса.

В Екатеринбурге легендарный боксер Майк Тайсон провел во Дворце игровых видов спорта открытую тренировку. Вместе с Тайсоном в качестве наставника выступил чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF, боксер из Свердловской области — Константин Цзю. Он, кстати, как и Майк Тайсон, входит в Международный зал боксерской славы. В активе Константина 31 победа в 34 поединках. Поучиться мастерству у прославленных боксеров пришли более полутора тысяч юных свердловчан.