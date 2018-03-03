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Джошуа вспотеет на нервах, если Уайлдер завтра замесит Ортиса — Фроч
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Джошуа вспотеет на нервах, если Уайлдер завтра замесит Ортиса — Фроч 

Vringe.com 3 марта 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира, а сейчас комментатор на боях Карл Фроч надеется, что завтра чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) жёстко «вынесет» претендента Луиса Ортиса (28-0, 24 КО). Британец надеется, что такой результат заставит немного попереживать потенциального противника американца по мегафайту в конце года Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).
«Уайлдеру нужно смачно отработать с Ортисом. Если он так и сделает, то Джошуа будет сидеть у себя на хате и слегка вспотеет от нервов, — заявил в эфире Sky Sports ветеран. — Дионтэй должен так побеждать и, надеюсь, так и будет. Я не фанат Ортиса из-за того, что он там делал в прошлом, но я большой фанат Эй-Джея. Ясно, что мне хочется, чтобы именно он стал абсолютом, но, в конце концов, я просто любитель бокса».
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Фроч напомнил, что крупнейшая победа Энтони — на 41-летним ветераном Владимиром Кличко, который «вовсе не цыплёнок уже был, да и не боксировал 15 месяцев». Дионтэй моложе, свежее и более голодный, говорит Карл.
«Если Уайлдер сегодня страшно вломит Луису, то «внезапно» все вокруг перестанут давать прогнозы у духе «в каком раунде победит Джошуа». Я по-прежнему буду отдавать ему преимущество где-то 60/40. Возможно, будет даже 50/50», — сказал американец.
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