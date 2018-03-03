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Жермалл Чарло бросил вызов Джейкобсу и нагрубил Головкину
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Жермалл Чарло бросил вызов Джейкобсу и нагрубил Головкину 

Vringe.com 3 марта 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Жермалл Чарло (26-0, 20 КО) недоволен соотечественником, экс-чемпионом в среднем весе (до 72,6 кг) Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и вызывает того на поединок.
«Мне тут донесли, что Джейкобс на меня батон крошит, — с пол оборота завёлся а-Чарло. — Так вот: я сейчас у тебя на районе, в Бруклине (Нью-Йорк, США), в Barclays Center. Чувствую, что здешние болельщики любят меня. Так что давай подерёмся, прямо здесь. Хватит болтать. Давай драться».
а-Чарло предстоит в апреле в поединке с Уго Сентено (26-1, 14 КО) оспорить «временный» титул WBC в среднем весе. Полноценный чемпионский титул по версии WBC, а также по версиям WBA Super, IBF, IBO 5 мая разыграют чемпион Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО).
Для чемпиона из Казахстана а-Чарло также отыскал парочку слов: «Моя задача — продолжать выигрывать. Рано или поздно Головкину скажут: „Чувак, дерись с Чарло или двигай свою (очень сильно нецензурное слово — vRINGe) задницу нафиг из бокса или во второй средний дивизион“».
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