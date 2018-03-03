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Александр Усик: Думаю, Лебедеву не нужно возвращаться и боксировать
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Александр Усик: Думаю, Лебедеву не нужно возвращаться и боксировать 

Советский спорт 3 марта 2018
— Думаю, что ему просто не нужно возвращаться и боксировать. Мне кажется, это все разговоры. Конечно, если они хотят боксировать, то у них же по-любому есть деньги? А нам деньги нужны. Но это все просто разговоры. Я не думаю, что они могут обязать чемпиона выступать с ним. Пока не верю, что это реально, — цитирует Усика «Обозреватель».
Напомним, Денис Лебедев в данный момент имеет статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA.
В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик сразится с другим россиянином Муратом Гассиевым.
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