Ковалев проведет следующий бой в июне

Ранним утром 4 марта по московскому времени очередную в целом легкую победу одержал российский боксер Сергей Ковалев, защитивший чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,4 кг в поединке с соотечественником Игорем Михалкиным.

32-летний Михалкин изначально считался достаточно преодолимым соперником для Крашера, в своей карьере проигрывавшего лишь американцу Андре Уорду (правда, дважды), однако на деле сумел оказать фавориту немалое сопротивление, продержавшись без малого семь раундов — в оном рефери констатировал викторию Сергея техническим нокаутом по причине сильного рассечения у визави.

«Это был непростой бой с левшой, а у меня было не так много спаррингов с левшами. Думаю, что-то сегодня пошло не так, не все было идеально. Я чувствовал себя уставшим, мне было слегка некомфортно, и соперник был у меня непростой. У соперника отличная выносливость, и он очень техничен», — подчеркнул 34-летний россиянин. По окончании боя Ковалев отметил, что некоторые трудности ему в завершившейся встрече доставлял тот факт, что его оппонент является левшой.

«Я готов к большим боям, но не с левшой. Я готов провести бой с Биволом, если это будет действительно денежный бой. Пока мы можем подраться с другими соперниками, а потом провести поединок друг с другом. Я бы хотел провести бой против Баду Джека, если он победит Адониса Стивенсона», — приводит слова боксера ТАСС. Он также заявил о готовности провести поединок с соотечественником Дмитрием Биволом или со шведом Баду Джеком, если тот победит канадца Адониса Стивенсона.

«Следующий поединок Сергея запланирован на июль. Что касается сегодняшнего поединка, то зря все недооценивали Михалкина, он показал себя с лучшей стороны. Более того, Игорь был серьезным и опасным соперником, — заявила промоутер Кэти Дува. — Мы многократно вели переговоры о бое против Стивенсона, но все это было нерезультативно. Конечно, мы будем вести переговоры в случае победы Джека, нам это интересно». Дмитрий Бивол — Салливан Баррера Кроме того, стало известно, что свой следующий бой Ковалев проведет уже предстоящим летом.

Сам Дмитрий Бивол, к слову, также дрался в отчетный вечер — причем в том же зале, что и Ковалев, будучи представителем андеркарта главного события мероприятия в Нью-Йорке.

Впрочем, титульным был бой и Бивола — 27-летнему россиянину предстояло защитить чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,4 кг от кубинца Салливана Барреры.

И Дмитрию, забегая чуть вперед, все-таки удалась четвертая защита титула — пусть и с ощутимыми трудностями.

В ходе большей части встречи у Барреры получалось более-менее успешно отбиваться от атак соперника, однако на финальный отрезок матча его не хватило — в 12-м раунде Салливан прямым правым ударом был отправлен на настил, чего ранее за ним замечено не было.

«Почувствовал себя любителем и новичком, мне нужно поработать над собой. Я пропускал некоторые удары, Баррера показал мне много моих ошибок, в первых раундах я передержал себя и был слишком скован, делал много лишних вещей. В 12-м раунде я понял, что терять нечего и решил отдать все силы, я считаю что у меня есть все, чтобы стать одним из лучших, я хочу драться с лучшими, не буду скрываться ни от кого из соперников», — сказал он. После завершения поединка Бивол признался, что в ходе встречи с кубинцем чувствовал себя новичком.

«Мы поговорили с Биволом, все в порядке», — подчеркнул Рябинский. В свою очередь промоутер Андрей Рябинский , комментируя итоги боя, заявил, что со здоровьем россиянина по окончании поединка все хорошо.

«На сегодня у нас другие планы. Пока рано говорить, только прошел бой, и Диме надо отдохнуть», — заключил промоутер. Деонтей Уайлдер — Луис Ортис Он также отметил, что на данный момент матч с Ковалевым не планируется.

В еще одном любопытном поединке дня — он, правда, проходил в рамках иного турнира — встретились американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис, на двоих до очного матча проигравшие ровно ноль боев.

На кону здесь стоял чемпионский пояс представителя США по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории свыше 90,7 кг.

Очевидным фаворитом поединка считался именно Уайлдер — за него, к примеру, говорили менее внушительный возраст (32 против 38) и, следовательно, лучшая физическая форма.

Как оказалось, сей фактор в данном бою и стал решающим: на экваторе встречи Ортису удалось сильно сотрясти оппонента, и тому сильно повезло, что произошло это под самый конец раунда, иначе матч остановился бы совсем скоро.

Луис мог добивать соперника и уже после перерыва — благо, что тот не успел к тому моменту полностью восстановиться от пропущенного удара — однако ему на это не хватило сил.

В итоге, полностью придя в себя, уже сам Уайлдер вскоре отправил противника на настил, после чего легко завершил поединок техническим нокаутом.