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Куигг пашет в зале Роуча, готовится ко встрече с Вальдесом: фото и цитаты
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Куигг пашет в зале Роуча, готовится ко встрече с Вальдесом: фото и цитаты 

Vringe.com 3 марта 2018
Фото: Vringe.com
10 марта в StubHub Center (Карсон, штат Калифорния, США) чемпион WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Оскар Вальдес (23-0, 19 КО) встретится с британским экс-чемпионом мира Скоттом Куиггом (34-1-2, 25 КО).
Британский претендент проходит тренировочный лагерь в легендарном зале Wild Card Gym вместе с тренером Фредди Роучем.
«Когда у меня начинается тренировочный лагерь, я выбрасываю всё лишнее из головы, концентрируюсь исключительно на подготовке к бою, больше ни о чём не думаю, — утверждает Куигг. — Не важно, тренируюсь я дома, в Великобритании, или за 7 тысяч миль от дома, в далёкой Калифорнии. Я уважаю Вальдеса и его тренера. Уважаю их выбор, они доказали делом, что хотят драться с лучшими бойцами мира. Но они допустили ошибку. Я одержу победу и заберу титул».
Фоторепортаж: BoxingScene и Майки Уильямс
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