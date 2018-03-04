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Южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера
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Южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера 

Vringe.com 4 марта 2018
Фото: Vringe.com
Emperors Palace, Кемптон-Парк, провинция Гаутенг, ЮАР. Местная суперзвезда тяжёлого веса (до 90,7 кг), чемпион IBO Кевин Лерена (19-1, 9 КО) провёл дебютную защиту титула в поединке с опытнейшим боксёром из Украины Дмитрием Кучером (24-2-1, 18 КО) и одержал уверенную победу единогласным судейским решением. Первый раунд прошёл в позиционной борьбе — чемпион-левша работал вторым номером, украинец неспешно прессинговал. За 30 секунд до окончания 2-го раунда Лерена потряс Кучера левым свингом, но развить успех не сумел. До экватора боя практически в каждом раунде минимальное преимущество было за хозяином ринга — украинец работал слишком прогнозировано — неспешно прессинговал, перекрывшись блоком, работая через джеб. Лерена превосходил Кучера в манёвренности и в скорости рук. Украинец до конца боя так и не сумел приспособиться к контр-атакующей манере африканца. В 6-м раунде Лерена замедлился, и Кучер заработал активнее. Конец раунда прошёл в ярком размене, но снова в пользу боксёра из Африки. К чести украинца, он до финального гонга пытался переломить ход неудачно складывающегося боя, даже поработал в правосторонней стойке. Правда, без особых дивидендов. Судейский вердикт: 119:109, 119:109 и 117:111 — все в пользу Лерены.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лерена-Кучер (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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