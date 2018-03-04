Стали известны гонорары Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США) озвучила размеры гонораров участников главного вечера шоу на бруклинской арене Barclays Center.

Согласно сообщению ESPN, чемпион WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) заработает за обязательную защиту титула гонорар в размере $2,1 млн Претенденту, небитому кубинцу Луису Ортису (28-0, 24 КО) гарантированы $500 тыс.

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