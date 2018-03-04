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Новость о том, что Бетербиев подписал контракт с Top Rank — утка
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Новость о том, что Бетербиев подписал контракт с Top Rank — утка 

Vringe.com 4 марта 2018
Слухи о том, что чемпион IBF в весе до 79,4 кг россиянин Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank Promotions (TRP) являются «полнейшей чушью», цитирует Bad Left Hook (BLH) Карла Моретти, вице-президента компании.
Корреспондент BLH связался с Моретти с просьбой прокомментировать слухи о возможном поединке между Бетербиевым и американским проспектом Маркусом Брауном (21-0, 16 КО).
«Полная чушь. О чём вы говорите? Мы не имеем никакого отношения ни к первому бойцу, ни ко второму. Слушайте побольше всякого интернет-го*на», — порекомендовал вице-президент TRP. — И если бы вы были повнимательнее, то заметили бы, что в сообщении говорилось о дате 19 апреля. Это — четверг. Разве мы делаем шоу в четверг?»
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