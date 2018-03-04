Александр Усик озвучил приоритетных соперников для дебюта в супертяжёлом весе

Чемпион WBC и WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг), финалист Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александр Усик (14-0, 11 КО) из Украины не отказывается от своих слов — боксёр собирается перейти в супертяжёлый вес (свыше 90,7 кг) и бросить вызов британскому чемпиону Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). Но сперва украинец планирует провести несколько поединков, чтобы освоиться в новой весовой категории.

«Сперва я бы хотел встретиться с Дэвидом Хэем или Тони Беллью , — цитирует Усика Bokser.org. — Они оба крутые бойцы, жёсткие. Было бы интересно. Важно провести сперва несколько поединков в хэвивейте, привыкнуть, адаптироваться к дивизиону. А уже потом можно и выходить на Энтони Джошуа».

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Напомним, 11 мая в Саудовской Аравии в финальном поединке Суперсерии Усик встретится с россиянином, чемпионом IBF и WBA Super Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

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