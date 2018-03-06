Влад Туйнов: Есть я, есть соперник и мне необходимо только победить

Кикбоксёр из Орловской области 23 марта на домашнем ринге в рамках боксерского шоу ACB KB-14: Diamonds встретится со спортсменом из Японии Ю Хироно. В преддверии боя, «Орловский бриллиант» рассказал изданию «Орелспорт» о подготовке к турниру.

— Сейчас в подготовке к бою наступил этап спаррингов. Целенаправленно готовимся под спортсмена, отрабатываем комбинации, которые планируем применить в этом поединке.

— Он, как и все бойцы его национальности, прямолинеен. Мало движений, он подходит на среднюю дистанцию, проводит три-четыре удара, заканчивает обычно все ногой. Часто вставляет колени. Но особо ничего интересного.

— Основная задача на бой — удержать дистанцию. В первом раунде мы посмотрим, что он сможет нам предложить, а потом будем от этого отталкиваться.

Так, есть определенный план, но основная задача — красиво поймать соперника, чтобы это было запоминающимся моментом. Этот бой должен стать для меня вхождением в сложный сезон.

— Нет. Главный плюс домашнего боя — не надо будет тратить силы на «весогонку» в родных стенах. А так — волнения нет. Я часто выступаю в других странах и привык, что меня там встречают как дома. Часто боксирую в Германии и там спокойно могу говорить по-русски. Та на мои бои приходят много соотечественников. В ринге мне никто не будет мешать. Есть я, есть соперник и мне необходимо только победить.

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