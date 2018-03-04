Джейсон Велес посёк и остановил Хуанму Лопеса

Гуайнабо, Пуэрто-Рико. Экс-чемпион мира в двух категориях 34-летний пуэрториканцем Хуан Мануэль «Хуанма» Лопес (35-6, 32 КО) не сумел продержаться всю 12-раундовую дистанцию против 29-летнего соотечественника Джейсона Велеса (26-4-1, 18 КО), уступив досрочно под занавес боя.

Проблемы у Лопеса начались уже в первом раунде, когда попадание соперника справа привело к рассечению над его правым глазом. Несмотря на это, Хуан Мануэль шёл вперёд и навязывал Велесу обмен ударами, но чем дольше шло противостояние, тем более ощутимым было превосходство Джейсона.

В 12-м раунде рефери остановил встречу и отправил окровавленного Лопеса на осмотр к доктору. Врач разрешил продолжить бой, и Велес практически сразу отправил Хуанму в нокдаун правым в голову. Лопес поднялся на ноги и продолжил, но тут же оказался под ударным расстрелом соотечественника и капитулировал.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Велес-Лопес (появится позже)

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