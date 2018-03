Объявлен файткард юбилейного турнира WWFC 10 в Киеве 

24 марта 2018 года в киевском Дворца спорта (пл. Спортивная, 1) состоится масштабный международный турнир по смешанным единоборствам от признанного лидера украинских ММА лиги World Warriors Fighting Championship — WWFC 10.

На этот раз зрители станут свидетелями насыщенного файткарда из 11-ти поединков с участием популярных мастеров боевых искусств из самых разных уголков мира, включая Украину, Бразилию, Хорватию, Беларусь, Францию, Молдову, Люксембург, Грецию и Азербайджан, а главным событием популярнейшего ММА-шоу Украины станут сразу три поединка за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Чемпион в тяжёлой категории Сергей «Полярный Медведь» Спивак встретится с хорватом «Скорпионом» Иво Куком, который выиграл 8 из 10 последних поединков.

Обладатель титула WWFC в весе до 66 кг Хасан «Чёрный Волк» Асхабов проведёт защиту против претендента из Беларуси Михаила «Танцора» Одинцова, который завоевал право побороться за престижный пояс на предыдущем турнире WWFC 9, технично справившись с киргизским агрессором Кубанычем Абдисаламом.

Брат-близнец Хасана, Хусейн «Лев» Асхабов, будет отстаивать титул чемпиона мира WWFC в весе до 61 кг в бою против опытного бразильца Эдилсона Тейшейры, активно выступающего в профессиональных ММА с 2006 года и 80 процентов побед одержавшего досрочно.

Полный файткард WWFC 10:

Иван Дзябенко (5-0; Украина) vs Егор Бровко (2-0; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг Теймур Рахимов (2-1; Украина) vs Джамал Гебенов (3-1; Карачаево-Черкессия) 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг Артём Будур (4-5; Украина) vs Максим Солдатенко (3-2; Беларусь) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Малач Алиев (5-1; Дагестан) vs Вугар Кяримов (9-3; Азербайджан) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Кирилл Горобец (5-1; Украина) vs Алексей Валивахин (13-9; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг Руслан Хажмурзаев (2-0; Чечня) vs Морган Шаррье (9-5; Франция) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Александру Инсурацел (6-1; Молдова) vs Александр Лунга (23-11; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг Михаил Котруцэ (8-1; Молдова) vs Энтони Грондин (6-1; Франция) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Эдилсон Тейшейра (24-12-2; Бразилия) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг Хасан Асхабов (15-2; Люксембург) vs Михаил Одинцов (10-1; Беларусь) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг Сергей Спивак (7-0; Украина) vs Иво Кук (12-9; Хорватия) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.