Дмитрий Бивол: Баррера указал мне на многие моменты, которые нужны исправить

— Баррера — отличный соперник. Салливан указал мне на многие моменты, которые нужно исправить, когда я вернусь в зал. Спасибо ему за это.

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У меня есть все, чтобы стать лучшим полутяжеловесом мира, но для этого нужно еще много работать. Я должен драться с лучшими «полутяжами» мира, чтобы доказать, что я лучший.

Следующий соперник? Ты можешь быть лучшим, если будешь драться с лучшими. Я не собираюсь никого вызывать и провоцировать. У меня есть титул. Посмотрим, кто захочет его отнять, — сказал Бивол.