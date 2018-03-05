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Дмитрий Бивол: Баррера указал мне на многие моменты, которые нужны исправить
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Дмитрий Бивол: Баррера указал мне на многие моменты, которые нужны исправить 

Советский спорт 5 марта 2018
— Баррера — отличный соперник. Салливан указал мне на многие моменты, которые нужно исправить, когда я вернусь в зал. Спасибо ему за это.
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У меня есть все, чтобы стать лучшим полутяжеловесом мира, но для этого нужно еще много работать. Я должен драться с лучшими «полутяжами» мира, чтобы доказать, что я лучший.
Следующий соперник? Ты можешь быть лучшим, если будешь драться с лучшими. Я не собираюсь никого вызывать и провоцировать. У меня есть титул. Посмотрим, кто захочет его отнять, — сказал Бивол.
Напомним, в минувшее воскресенье Дмитрий Бивол нокаутировал в 12-м раунде кубинца Салливана Барреру и защитил свой титул.
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