Дмитрий Бивол: Баррера указал мне на многие моменты, которые нужны исправить 

— Баррера — отличный соперник. Салливан указал мне на многие моменты, которые нужно исправить, когда я вернусь в зал. Спасибо ему за это.
Андрей Рябинский: Бивол пока не планирует бои с Ковалевым и Бетербиевым
У меня есть все, чтобы стать лучшим полутяжеловесом мира, но для этого нужно еще много работать. Я должен драться с лучшими «полутяжами» мира, чтобы доказать, что я лучший.
Следующий соперник? Ты можешь быть лучшим, если будешь драться с лучшими. Я не собираюсь никого вызывать и провоцировать. У меня есть титул. Посмотрим, кто захочет его отнять, — сказал Бивол.
Напомним, в минувшее воскресенье Дмитрий Бивол нокаутировал в 12-м раунде кубинца Салливана Барреру и защитил свой титул.