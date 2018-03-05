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Боксер школы «Ринг» помог юниорской сборной РФ победить команду Армении
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Боксер школы «Ринг» помог юниорской сборной РФ победить команду Армении 

Волга Ньюс 5 марта 2018
Один из победителей — представитель школы бокса олимпийского резерва «Ринг» Дмитрий Захарьев (в/к 91кг, тренер — Р. А. Азизов), сообщает министерство спорта Самарской области.
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