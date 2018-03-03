Андрей Падин: Шипулин выглядит неплохо, рвется в бой

— Антон выглядит неплохо, рвется в бой, как и все остальные ребята, хотя, конечно же, понятно, что на душе у него после пропуска Олимпиады неспокойно. У всех ведущих биатлонистов послеолимпийские этапы Кубка мира это своеобразная «докатка», нет большого напряжения. Пока в основной состав у нас не попадает олимпийский чемпион и чемпион мира Алексей Волков , но мы постоянно держим его на заметке, — цитирует Падина агентство «Р-Спорт».

Мужская сборная сейчас проводит тренировочный сбор в Санкт-Петербурге и отправится в Контиолахти в понедельник.