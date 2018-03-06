Релих: Буду побеждать Бартелеми нокаутом, затем хочу победителя Гарсиа–Липинец

В субботу на разогреве у поединка Гарсиа–Липинец проведут матч-реванш другие суперлегковесы — белорус Кирилл Релих (21-2, 19 КО) и кубинец Рансес Бартелеми (26-0, 13 КО). Несмотря на «0» в графе поражений, последний в мае 2017 года, по мнению многих, как минимум не победил Релиха, хотя судьи посчитали иначе (UD 12).

Оба обещают вакантное место чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), и оба смотрят за спину противнику.

Релих: «Мне нужно быть агрессивным со старта, так как для победы придётся побеждать нокаутом. Он может попытаться убегать, но ему от меня не спрятаться… Конечно, я буду внимательно следить за тем, что произойдёт в главном бою вечера бокса. Да, я сосредоточен на реванше с Бартелеми, но хочу потом объединительные бои. Если это значит, что придётся драться с победителем боя Гарсиа–Липинец, быть посему».

Бартелеми: «Первый бой был очень равным, и потому он заслуживает реванша. Мне лишь нужно тщательнее следовать плану на бой, и я докажу, что являюсь лучшим в суперлёгком весе… Гарсиа с Липинцом должны устроить классный бой, и я совершенно точно хочу встречу с победителем».

По мнению кубинца, хотя Сергей тут явный андердог, он даст Майки сложнейший бой, но в итоге проиграет.

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