Ещё
Релих: Буду побеждать Бартелеми нокаутом, затем хочу победителя Гарсиа–Липинец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Релих: Буду побеждать Бартелеми нокаутом, затем хочу победителя Гарсиа–Липинец 

Vringe.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
В субботу на разогреве у поединка Гарсиа–Липинец проведут матч-реванш другие суперлегковесы — белорус Кирилл Релих (21-2, 19 КО) и кубинец Рансес Бартелеми (26-0, 13 КО). Несмотря на «0» в графе поражений, последний в мае 2017 года, по мнению многих, как минимум не победил Релиха, хотя судьи посчитали иначе (UD 12).
Оба обещают вакантное место чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), и оба смотрят за спину противнику.
Релих: «Мне нужно быть агрессивным со старта, так как для победы придётся побеждать нокаутом. Он может попытаться убегать, но ему от меня не спрятаться… Конечно, я буду внимательно следить за тем, что произойдёт в главном бою вечера бокса. Да, я сосредоточен на реванше с Бартелеми, но хочу потом объединительные бои. Если это значит, что придётся драться с победителем боя Гарсиа–Липинец, быть посему».
Бартелеми: «Первый бой был очень равным, и потому он заслуживает реванша. Мне лишь нужно тщательнее следовать плану на бой, и я докажу, что являюсь лучшим в суперлёгком весе… Гарсиа с Липинцом должны устроить классный бой, и я совершенно точно хочу встречу с победителем».
По мнению кубинца, хотя Сергей тут явный андердог, он даст Майки сложнейший бой, но в итоге проиграет.
Читайте также: Бартелеми и Релих обменялись заявлениями в преддверии реванша
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Гвоздик, Амар, Рамирес, Имам и Конлан на пресс-конференции: цитаты Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение