Третий тест Сауля Альвареса — следов запрещённых препаратов не выявлено

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес в интервью ESPN Deportes поведал о том, что 9 марта у его подопечного Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) взята допинг-проба офицерами VADA. Результат теста — отрицательный — следов кленбутерола или других запрещённых препаратов не выявлено.

Отметим, это — третья кряду отрицательная допинг-проба после того, как в пробах от 17 и 20 февраля было выявлено незначительное количество запрещённого препарата кленбутерола.

Сторона Альвареса убеждает, что запрещённый препарат попал в организм спортсмена случайно, посредством заражённого мяса — в Мексике препарат используется в животноводстве.

В настоящее время Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проводит расследование инцидента.

Бой-реванш между претендентом Альваресом и чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Первый бой состоялся здесь же в сентябре 2017-го года и победителя не выявил.

Читайте также: Головкин о допинге Альвареса: Проблема — не в мясе

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.