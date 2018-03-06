Tesla Model X схлестнулась с мощнейшим Jeep

Знаменитый Jeep впечатляет техническими характеристиками. Под его капотом — 707-сильный турбомотор, с таким разгон до 100 км/ч занимает мизерные 3,5 секунды. Все говорит о том, что он может дать бой электрокару.