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Tesla Model X схлестнулась с мощнейшим Jeep
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Tesla Model X схлестнулась с мощнейшим Jeep 

Авторамблер 6 марта 2018
Фото: Авторамблер
Знаменитый Jeep впечатляет техническими характеристиками. Под его капотом — 707-сильный турбомотор, с таким разгон до 100 км/ч занимает мизерные 3,5 секунды. Все говорит о том, что он может дать бой электрокару.
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