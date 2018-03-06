Сондерс: Головкин, давай устроим бой

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс намерен воспользоваться допинговым скандалом, в который попал Сауль Альварес. Бой последнего с чемпионом мира по версиям WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным находится под угрозой срыва, а Сондерс, в случае дисквалификации Сауля, готов его заменить в бою с казахстанцем.

«Ты допинговый мошенник, ты не мог так набрать массу. Головкин, давай устроим бой», — написал Сондерс в своём «Инстаграме», сопроводив пост фотографиями Альвареса, на которых видно, как много мышечной массы набрал Канело за последние годы.