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Сондерс: Головкин, давай устроим бой
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Сондерс: Головкин, давай устроим бой 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс намерен воспользоваться допинговым скандалом, в который попал Сауль Альварес. Бой последнего с чемпионом мира по версиям WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным находится под угрозой срыва, а Сондерс, в случае дисквалификации Сауля, готов его заменить в бою с казахстанцем.
«Ты допинговый мошенник, ты не мог так набрать массу. Головкин, давай устроим бой», — написал Сондерс в своём «Инстаграме», сопроводив пост фотографиями Альвареса, на которых видно, как много мышечной массы набрал Канело за последние годы.
Соответствующую запись можно посмотреть в«Инстаграме» Билли Джо Сондерса.
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