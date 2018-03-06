Спортсмены Первомайского приняли участие в турнире по боксу

Фото: СДК «Первомайское»

В Спортивно-досуговом центре «Первомайское» состоялся турнир по боксу. Об этом 5 марта проинформировали в администрации поселения.

— Турнир был приурочен ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Первомайское представили спортсмены из клуба «Юный десантник» и СДЦ. Бои были очень зрелищными и интересными, — прокомментировал сотрудник администрации Первомайского.

Он отметил, что три боксера поселения заняли первые места в своих весовых категориях. Владимир Заволоко — 69 килограммов, Сергей Кочережников — 71 килограмм и Максим Нелюбов — 34 килограмма (младшая возрастная группа).