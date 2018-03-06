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Спортсмены Первомайского приняли участие в турнире по боксу
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Спортсмены Первомайского приняли участие в турнире по боксу 

Префектура ТиНАО города Москвы 6 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: СДК «Первомайское»
В Спортивно-досуговом центре «Первомайское» состоялся турнир по боксу. Об этом 5 марта проинформировали в администрации поселения.
— Турнир был приурочен ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Первомайское представили спортсмены из клуба «Юный десантник» и СДЦ. Бои были очень зрелищными и интересными, — прокомментировал сотрудник администрации Первомайского.
Он отметил, что три боксера поселения заняли первые места в своих весовых категориях. Владимир Заволоко — 69 килограммов, Сергей Кочережников — 71 килограмм и Максим Нелюбов — 34 килограмма (младшая возрастная группа).
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