Пакьяо уже начал подготовку к поединку с Матиссе

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который планирует 24 июня в Малайзии провести поединок с чемпионом мира по версии WBA Regular Лукасом Матиссе , уже начал подготовку к поединку.

«Я начал готовиться к бою с Матиссе. Да, это ранняя подготовка, но мой последний поединок состоялся в июле прошлого года. Мой оппонент — действующий чемпион WBA, поэтому я должен быть в отличной форме, когда я выйду на ринг. Полноценный тренировочный лагерь начнётся в апреле, а пока я работаю над выносливостью», — сказал Пакьяо GMA.