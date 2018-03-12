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Пакьяо уже начал подготовку к поединку с Матиссе
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Пакьяо уже начал подготовку к поединку с Матиссе 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: ToFight.ru
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который планирует 24 июня в Малайзии провести поединок с чемпионом мира по версии WBA Regular Лукасом Матиссе, уже начал подготовку к поединку.
«Я начал готовиться к бою с Матиссе. Да, это ранняя подготовка, но мой последний поединок состоялся в июле прошлого года. Мой оппонент — действующий чемпион WBA, поэтому я должен быть в отличной форме, когда я выйду на ринг. Полноценный тренировочный лагерь начнётся в апреле, а пока я работаю над выносливостью», — сказал Пакьяо GMA.
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