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Пакиао вернется на ринг в мае или июне
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Пакиао вернется на ринг в мае или июне 

Спорт-Экспресс 6 марта 2018
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Филиппинец Мэнни Пакиао намерен вернуться на ринг в мае или июне 2018 года, информирует abs-cbn.com. Ранее спортсмен сообщил, что не примет участия в поединке в андеркарде боя Джеффа Хорна и Теренса Кроуфорда 14 апреля.
Его следующий бой состоится в Малайзии. Дата и соперник пока неизвестны. Однако выбор идет между обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.
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