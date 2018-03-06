Пакиао вернется на ринг в мае или июне 

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Филиппинец Мэнни Пакиао намерен вернуться на ринг в мае или июне 2018 года, информирует abs-cbn.com. Ранее спортсмен сообщил, что не примет участия в поединке в андеркарде боя Джеффа Хорна и Теренса Кроуфорда 14 апреля.
Его следующий бой состоится в Малайзии. Дата и соперник пока неизвестны. Однако выбор идет между обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.