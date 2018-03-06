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Пермяк занял третье место на международном турнире по рукопашному бою
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Пермяк занял третье место на международном турнире по рукопашному бою 

59.ru 6 марта 2018
Фото: 59.ru
В Москве прошёл международный турнир по рукопашному бою. От Перми в составе команды федеральной службы исполнения наказаний был Пётр Гриднёв. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю, он занял третье место в личном зачёте.
Первый Международный турнир по рукопашному бою на Кубок Дмитрия Донского прошёл в Москве с 28 февраля по 3 марта. В соревновании приняли участие спортсмены из разных стран. Сотрудник отдела специального назначения службы исполнения наказаний по Пермскому краю Пётр Гриднёв занял третье место в личном зачёте в весовой категории до 80 килограмм.
— Я занимаюсь рукопашным боем с самого детства, имею звание мастера спорта. Меня в спорт привели родители. Соревнований было много. Например, раньше я участвовал в Чемпионате России по рукопашному бою и тоже занял третье место, — рассказал Пётр Гриднев 59.ru. — За третье место мы боролись с командой «Динамо-4», а выход в финал проиграли команде Россгвардии.
Команда Петра в командном зачёте также заняла третье место.
Недавно мы писали о том, что пермячка заняла первое место в международных соревнования по тхэквондо.
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