Тайсон Фьюри: Я мог бы выйти на ринг уже в эти выходные

— Именно я открыл дивизион тяжей для тех, кто сейчас ходит с чемпионскими поясами. Энтони Джошуа делает хорошую работу, сохраняя мои пояса и оберегая их. Уайлдер, Джошуа! Я иду за вами. Мог бы подраться уже в эти выходные.

Фьюри получил лицензию и может вернуться на ринг в 2018 году

В последний раз я выходил на ринг два с половиной года назад и не могу дождаться момента, когда снова окажусь в центре внимания. Я бы даже использовал детское масло, чтобы сиять ярче. Раньше я называл Энтони Джошуа качком, но теперь и сам так выгляжу. Соблюдаю режим, а во сне вижу, как бью лица другим тяжам, — цитирует Фьюри Independent.