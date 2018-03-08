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Тайсон Фьюри: Я мог бы выйти на ринг уже в эти выходные
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Тайсон Фьюри: Я мог бы выйти на ринг уже в эти выходные 

Советский спорт 8 марта 2018
Фото: Vringe.com
— Именно я открыл дивизион тяжей для тех, кто сейчас ходит с чемпионскими поясами. Энтони Джошуа делает хорошую работу, сохраняя мои пояса и оберегая их. Уайлдер, Джошуа! Я иду за вами. Мог бы подраться уже в эти выходные.
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В последний раз я выходил на ринг два с половиной года назад и не могу дождаться момента, когда снова окажусь в центре внимания. Я бы даже использовал детское масло, чтобы сиять ярче. Раньше я называл Энтони Джошуа качком, но теперь и сам так выгляжу. Соблюдаю режим, а во сне вижу, как бью лица другим тяжам, — цитирует Фьюри Independent.
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