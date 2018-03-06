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Жервонта Дэвис пообещал показать, что он самый искусный и зрелищный
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Жервонта Дэвис пообещал показать, что он самый искусный и зрелищный 

Vringe.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
Сегодня было официально объявлено, что соперником экс-чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) американца Жервонты Дэвиса (19-0, 18 КО) в рамках вечера бокса 21 апреля в Бруклине (США) станет аргентинец Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО) — также экс-чемпион, но по версии WBA и в полулёгкой категории (до 57,2 кг).
Боксёры оспорят титул «суперчемпиона» мира WBA в 59 кг, и Жервонта подчеркнул, что сильнее соперника в его профикарьере ещё не было.
«Я — самый зрелищный и искусный боец на всём телевидении и в 2018-м планирую это продемонстрировать, — сказал Дэвис. — Я возвращаюсь 21 апреля, и Куэйяр станет самым сильным из моих соперников. Он реально крут, но я с нетерпением жду этот вызов и буду счастлив выступить на арене Barclays Center, где завоевал свой первый титул».
Напомним, что Дэвис лишился титула в августе прошлого года, провалив предматчевое взвешивание за день до проходной защиты против Франсиско Фонсеки, который в итоге был нокаутирован в 8-м раунде. Поначалу Жервонта планировал перейти в следующую категорию, но в итоге решил продолжить выступления во втором полулёгком весе.
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