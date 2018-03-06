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Ньомтронг-Фрешмарт буднично защитил титул от посягательств Ландеро
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Ньомтронг-Фрешмарт буднично защитил титул от посягательств Ландеро 

Vringe.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
Чонбури, Таиланд. 27-летний чемпион мира по версии WBA в минимальном весе (до 47,6 кг) таец Тамманун Ньомтронг (17-0, 7 КО), также известный под псевдонимом «Нокаут Си-Пи Фрешмарт» успешно отстоял титул, выиграв рядовую защиту у 22-летнего филиппинского претендента Тото Ландеро (10-2-2, 2 КО).
12-раундовый бой завершился победой Ньомтронга по очкам единогласным решением судей: 119-110, 117-111 и 115-113.
Четвёртая успешная защита Таммануна.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ньомтронг-Ландеро (появится позже)
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