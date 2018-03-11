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Липинец не отстоял титул чемпиона мира IBF
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Российский боксер Липинец не отстоял титул чемпиона мира IBF 

Вести.Ru 11 марта 2018
Фото: Instagram Сергея Липинца
Россиянин Сергей Липинец уступил американскому боксеру Майки Гарсии и не смог отстоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 килограмм, владельцем которого он и являлся накануне боя. Боксер из России по итогам 12-ти раундов проиграл своему сопернику единогласным решением судей.
Это поражение стало первым в карьере для Липинца — ранее добился 13 побед, из которых 10 — нокаутом. Гарсия в свою очередь после этого поединка продолжает оставаться непобежденным: в его активе 38 побед, из которых 30 нокаутом. Американец добился победы в четвертой весовой категории.
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