«Я — не Броунер, а совсем иной зверь»: Сергей Липинец предостерёг Гарсию

Чемпион мира по версии IBF в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Сергей Липинец (13-0, 10 КО) был поражён, когда в 2017 году небесталанный скандалист Эдриен Броунер бесславно уступил по очкам Мигелю Анхелю Гарсии (37-0, 30 КО). Россиянин считал, что Броунер сумеет использовать силовое преимущество против Майки.

Самому Липинцу, напомним, нужно будет выйти в ринг к Гарсии уже в эту субботу (воскресенье по Европе).

«Думаю, Эдриен должен был побеждать в том бою, — сказал он BoxingScene. — Он бы выиграл, если ты проработал план, как, выбрасывая больше ударов, «передавить» Майки. Как более крупный боец, он должен был продемонстрировать решимость в ринге. Но Эдриен по какой-то причине ничего не делал. Майки, полагаю, думает, что со мной будет то же самое».

«Ай маст брейк ю» — представление боя Липинец–Гарсиа от vRINGe

Напомним, Броунер по своему обыкновению тогда традиционно провалил первую часть встречи, просто будучи скупым на удары.

«Как только он заработал, это отразилось на ходе боя. Но я — совершенно иной зверь, с которым Гарсиа выйдет в ринг. Я покажу, что у меня, натурального суперлегковеса, скорость легковеса. У кого будет больше силы воли, кто лучше держит удар, кто быстрее — тот и победит», — сказал очевидное Сергей.

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